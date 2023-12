Comédie : Meilleurs voeux 24 Avenue de la République Arcachon, 8 juin 2024, Arcachon.

Arcachon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 21:00:00

fin : 2024-06-08 23:00:00

Une comédie de Carole Greep, avec Charlotte Marcoueille et Peter Carpentier.

Le 31 décembre, Sandrine reçoit l’appel téléphonique d’un mystérieux inconnu qui l’invite à réveillonner…pour une soirée riche en surprises ! Sandrine est une jolie trentenaire, gaie et pétillante comme un jeune champagne. A l’inverse, Antoine est un jeune homme timide, mal dans sa peau et un rien inquiétant. A priori, rien ne les unit, mais l’incroyable secret d’Antoine pourrait bouleverser leurs destins….pour le pire, ou pour le meilleur ?.

24 Avenue de la République

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



