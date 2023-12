Café théâtre Le Zèbre : Jérôme Gatius Big Four Jazz « Bechet in the air » 24 Avenue de la République Arcachon Catégories d’Évènement: Arcachon

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 21:00:00

fin : 2024-04-05 23:00:00 Deux superbes soirées Jazz ! Avec Jérôme Gatius, Alain Barrabes, Benoît Auprêtre et Pascal Drapeau. Jeudi 4 et vendredi 5 avril au Café Théâtre Le Zèbre à 21h..

24 Avenue de la République

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

