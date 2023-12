Comédie : Radio comptoir 24 Avenue de la République Arcachon, 30 mars 2024, Arcachon.

Arcachon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 21:00:00

fin : 2024-03-30 23:00:00

Une comédie de Claude Labat, avec Betty Lafosse, Stéphanie Decay, Peter Carpentier et Claude Labat.

Qui passe et qu’est-ce qui se raconte dans un bistrot de campagne ? Ragots, cancans, mensonges…Léa et Jean, les propriétaires, le supporteront-ils encore longtemps ? 4 comédiens, 12 personnages vous serviront une bonne dose de rire !.

24 Avenue de la République

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



