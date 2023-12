Comédie : Chacun son bonheur 24 Avenue de la République Arcachon, 13 janvier 2024, Arcachon.

Arcachon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 21:00:00

fin : 2024-01-13 23:00:00

Comédie de Maria Taos, avec Carol Chestier, Charlotte Marcoueille, et Thierry Chapelier.

Lucie et Jean-Philippe s’aiment et s’apprêtent à passer leur première nuit d’amour comme deux amants passionnés, quand soudain, on frappe à la porte….C’est la femme de Jean-Philippe, mais voilà : il ne la reconnaît pas du tout ! Est-il devenu fou ? Ment-il ? Est-il vraiment sincère ? Va commencer alors pour lui un enchaînement de situations délirantes et absurdes !.

Comédie de Maria Taos, avec Carol Chestier, Charlotte Marcoueille, et Thierry Chapelier.

Lucie et Jean-Philippe s’aiment et s’apprêtent à passer leur première nuit d’amour comme deux amants passionnés, quand soudain, on frappe à la porte….C’est la femme de Jean-Philippe, mais voilà : il ne la reconnaît pas du tout ! Est-il devenu fou ? Ment-il ? Est-il vraiment sincère ? Va commencer alors pour lui un enchaînement de situations délirantes et absurdes !

Comédie de Maria Taos, avec Carol Chestier, Charlotte Marcoueille, et Thierry Chapelier.

Lucie et Jean-Philippe s’aiment et s’apprêtent à passer leur première nuit d’amour comme deux amants passionnés, quand soudain, on frappe à la porte….C’est la femme de Jean-Philippe, mais voilà : il ne la reconnaît pas du tout ! Est-il devenu fou ? Ment-il ? Est-il vraiment sincère ? Va commencer alors pour lui un enchaînement de situations délirantes et absurdes !

EUR.

24 Avenue de la République

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-23 par OT Arcachon