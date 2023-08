Café Théâtre Le Zebre : Le mexicain malgrè lui 24 Avenue de la République Arcachon, 12 octobre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Une comédie de David Fenouil.

Avec Cécile Dubourg, Frédéric Brossard et Thierry Chapelier.

Les 12,13,14,19,20,21,26,27 et 28 octobre 2023 à 21 heures.

Victor, homme de ménage depuis 13 ans, s’apprête à terminer sa journée de labeur, à l’hôtel Nuit Paisible.

Il ignore encore, que dans la dernière chambre, sa vie va basculer dans une succession de quiproquos, qui le conduiront à se faire passer pour un dangereux malfrat Mexicain, face à un redoutable sociopathe du nom de Heinrich, et tout ça, pour les beaux yeux d’une femme….

2023-10-12 fin : 2023-10-12 23:00:00. .

24 Avenue de la République LE ZEBRE

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A comedy by David Fenouil.

With Cécile Dubourg, Frédéric Brossard and Thierry Chapelier.

October 12,13,14,19,20,21,26,27 and 28, 2023 at 9pm.

Victor, a cleaner for 13 years, is about to end his day’s work at the Hotel Nuit Paisible.

Little does he know that in the last room, his life is about to be turned upside down in a series of misunderstandings that will lead him to pass himself off as a dangerous Mexican thug against a fearsome sociopath by the name of Heinrich, and all for the beautiful eyes of a woman…

Una comedia de David Fenouil.

Con Cécile Dubourg, Frédéric Brossard y Thierry Chapelier.

Los días 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de octubre de 2023 a las 21:00 h.

Victor, limpiador desde hace 13 años, se prepara para terminar su jornada de trabajo en el hotel Nuit Paisible.

Poco sabe que en la última habitación, su vida está a punto de dar un vuelco en una serie de malentendidos que le harán pasar por un peligroso matón mexicano, enfrentado a un temible sociópata llamado Heinrich, y todo por los hermosos ojos de una mujer…

Eine Komödie von David Fenouil.

Mit Cécile Dubourg, Frédéric Brossard und Thierry Chapelier.

Am 12,13,14,19,20,21,26,27 und 28. Oktober 2023 um 21 Uhr.

Victor, der seit 13 Jahren als Putzmann arbeitet, ist dabei, seinen Arbeitstag im Hotel Nuit Paisible zu beenden.

Er weiß noch nicht, dass sich sein Leben im letzten Zimmer in eine Reihe von Missverständnissen verwandeln wird, die dazu führen, dass er sich als gefährlicher mexikanischer Ganove ausgibt und einem furchterregenden Soziopathen namens Heinrich gegenübersteht – und das alles für die schönen Augen einer Frau…

Mise à jour le 2023-08-23 par OT Arcachon