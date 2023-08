Café Théâtre Le Zebre : Le Zebra Orchestra 2 24 Avenue de la République Arcachon, 7 septembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Une création théâtrale et musicale orchestrée par Valentin Labat.

Avec Jérôme Gatius, Alain Barrabes, Benoît Auprêtre et Claude Labat.

Les 7,8,9,14,15 et 16 septembre 2023 à 21 heures.

Après le succès de cette création originale, replongez dans ce voyage entre le septième art et ses plus belles partitions des années 20 à aujourd’hui .

De nouvelles orchestrations seront proposées. Trois musiciens et un présentateur vous accompagneront dans vos souvenirs..

24 Avenue de la République LE ZEBRE

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A theatrical and musical creation orchestrated by Valentin Labat.

With Jérôme Gatius, Alain Barrabes, Benoît Auprêtre and Claude Labat.

September 7, 8, 9, 14, 15 and 16, 2023 at 9pm.

Following the success of this original creation, we take you on a journey through the seventh art and its finest scores from the 20s to the present day.

New orchestrations will be proposed. Three musicians and a presenter will accompany you down memory lane.

Una creación teatral y musical orquestada por Valentin Labat.

Con Jérôme Gatius, Alain Barrabes, Benoît Auprêtre y Claude Labat.

7, 8, 9, 14, 15 y 16 de septiembre de 2023 a las 21:00 h.

Tras el éxito de esta creación original, viaje al séptimo arte y a sus mejores partituras desde los años veinte hasta nuestros días.

Se añadirán nuevas orquestaciones. Tres músicos y un presentador le llevarán por el camino de los recuerdos.

Eine theatralische und musikalische Kreation, orchestriert von Valentin Labat.

Mit Jérôme Gatius, Alain Barrabes, Benoît Auprêtre und Claude Labat.

Am 7,8,9,14,15 und 16. September 2023 um 21 Uhr.

Nach dem Erfolg dieser Originalkreation tauchen Sie erneut ein in diese Reise zwischen der siebten Kunst und ihren schönsten Partituren von den 20er Jahren bis heute.

Es werden neue Orchestrierungen vorgeschlagen. Drei Musiker und ein Moderator werden Sie in Ihren Erinnerungen begleiten.

