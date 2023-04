Lectures du mercredi 24 Avenue Carnot, 1 février 2023, Ussel.

Rendez-vous pour les tout-petits : tous les mercredis sur chaque site, lectures d’albums par un bibliothécaire. Animé par les bénévoles de Lire et Faire lire.

Mercredi 2023-02-01 à 16:00:00 ; fin : 2023-04-26 17:00:00. .

24 Avenue Carnot Médiathèque Intercommunale

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Appointment for the little ones: every Wednesday on each site, reading of albums by a librarian. Animated by volunteers from Lire et Faire lire

Cita para niños pequeños: todos los miércoles en cada sede, lectura de libros a cargo de un bibliotecario. Dirigido por voluntarios de Lire et Faire lire

Treffpunkt für Kleinkinder: Jeden Mittwoch liest ein Bibliothekar an jedem Standort Alben vor. Geleitet von den Freiwilligen von Lire et Faire lire (Lesen und Lesen lassen)

Mise à jour le 2023-01-04 par OT Haute-Corrèze Bureau de Meymac