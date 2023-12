Stages enfants organisés par Cahors escalade 24 avenue Alphonse-Juin Cahors Catégories d’Évènement: Cahors

fin : 2024-01-06 15:00:00 Du 2 aux 6 janvier 2024, Cahors Escalade propose des stages d’escalade de bloc, ouverts à tous les enfants, à la salle de la Croix-de-Fer (avenue Alphonse-Juin) encadrés par un professionnel..

Mardi 2 janvier

pour les 8/9 ans, de 14 h à 15 h

pour les 10/13 ans, de 15 h 30 à 17 h Mercredi 3 janvier

pour les 6/7 ans, de 14 h à 15 h

pour les plus de 14 ans, de 15 h 30 à 17 h Vendredi 5 janvier

pour les 8/9 ans, de 14 h à 15 h

pour les 10/13 ans, de 15 h 30 à 17 h Samedi 6 janvier

pour les 6/7 ans, de 14 h à 15 h Tarifs

Stages d’1 heure : 15 €

Stages d’1h30 : 23 € Inscriptions au 06 37 94 26 84 – Renseignements www.cahors-escalade.com 15 EUR.

24 avenue Alphonse-Juin Cahors Escalade

Cahors 46000 Lot Occitanie

