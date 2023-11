Stage de danse Bachata 24 Allée Ernest de Boissière Audenge, 19 novembre 2023, Audenge.

L’association Pour le Plaisir de la Danse vous propose un stage de danse de bachata le dimanche 19 novembre en salle des fêtes de la Mairie.

Deux créneaux disponibles :

– Niveau débutant de 10h à 11h

– Niveau intermédiaire de 11h à 12h

Entrée : 5€

Renseignements et inscription : 06 30 57 81 25.

24 Allée Ernest de Boissière Salle des fêtes

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Pour le Plaisir de la Danse association is offering a bachata dance workshop on Sunday November 19 in the Salle des Fêtes at the Town Hall.

Two slots available:

– Beginner level from 10 a.m. to 11 a.m

– Intermediate level from 11am to 12pm

Admission: 5?

Information and registration: 06 30 57 81 25

La asociación Pour le Plaisir de la Danse propone un taller de baile de bachata el domingo 19 de noviembre en el ayuntamiento.

Dos horarios disponibles:

– Principiantes de 10h a 11h

– Nivel intermedio de 11h a 12h

Entrada: 5?

Información y reservas: 06 30 57 81 25

Der Verein Pour le Plaisir de la Danse bietet Ihnen am Sonntag, den 19. November, einen Bachata-Tanzkurs im Festsaal des Rathauses an.

Es stehen zwei Zeitfenster zur Verfügung:

– Anfängerstufe von 10:00 bis 11:00 Uhr

– Mittelstufe von 11 bis 12 Uhr

Eintritt: 5 ?

Informationen und Anmeldung: 06 30 57 81 25

