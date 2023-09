Lire élire 2023 : proclamation des résultats 24 Allée Ernest de Boissière Audenge, 16 novembre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Fin de partie pour les participants de Lire Elire.

Vous êtes impatients de découvrir les résultats des votes ?

Venez assister au spectacle, une création unique autour des lectures Lire Elire.

Ouvert à tous, dès 6 ans.

En partenariat avec biblio.gironde.

24 Allée Ernest de Boissière Salle des fêtes

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



It’s game over for the Lire Elire participants.

Can’t wait to find out the voting results?

Come and see the show, a unique creation based on the Lire Elire readings.

Open to all, ages 6 and up.

In partnership with biblio.gironde

Es el final del camino para los participantes de Lire Elire.

¿No puedes esperar a conocer los resultados de las votaciones?

Ven a ver el espectáculo, una creación única basada en las lecturas de Lire Elire.

Abierto a todos, a partir de 6 años.

En colaboración con biblio.gironde

Endspiel für die Teilnehmer von Lire Elire.

Sind Sie gespannt auf die Ergebnisse der Abstimmungen?

Dann kommen Sie zur Aufführung, einer einzigartigen Kreation rund um die Lire Elire-Lesungen.

Offen für alle ab 6 Jahren.

In Zusammenarbeit mit biblio.gironde

