Spectacle : Le boulanger des croissants 24 Allée Ernest de Boissière Audenge, 26 octobre 2023, Audenge.

Audenge,Gironde

Spectacle ayant reçu les prix Coup de Pouce et La Petite Salamandre.

D’après l’album de Yannick Beaupuis.

Par la compagnie Et Patati Patata.

Jeudi 26 octobre à 10h et 11h à la salle des fêtes.

Ouvert à tous, dès 3 ans.

Réservation obligatoire..

2023-10-26

24 Allée Ernest de Boissière Salle des fêtes

Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Winner of the Coup de Pouce and La Petite Salamandre awards.

Based on the album by Yannick Beaupuis.

By the Et Patati Patata company.

Thursday, October 26 at 10 and 11 a.m. at the salle des fêtes.

Open to all, ages 3 and up.

Reservations required.

Ganadora de los premios Coup de Pouce y La Petite Salamandre.

Basado en el álbum de Yannick Beaupuis.

A cargo de la compañía Et Patati Patata.

Jueves 26 de octubre a las 10.00 y a las 11.00 h en la Sala de Fiestas.

Abierto a todos, a partir de 3 años.

Reserva obligatoria.

Diese Aufführung wurde mit den Preisen Coup de Pouce und La Petite Salamandre ausgezeichnet.

Nach dem Album von Yannick Beaupuis.

Von der Kompanie Et Patati Patata.

Donnerstag, 26. Oktober um 10 Uhr und 11 Uhr im Festsaal.

Offen für alle ab 3 Jahren.

Reservierung erforderlich.

