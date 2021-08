23ème Tournoi International de Tennis Nevers-Nièvre Comité Nièvre Tennis, 3 octobre 2021, Saint-Éloi.

### 23ème Tournoi International de Tennis Nevers-Nièvre du 3 au 10 octobre 2021 Les tournois “ITF” sont des tournois professionnels attribuant des points pour le classement A.T.P., classement mondial. Le nombre de points attribués est fonction de la catégorie. Le Tournoi International Nevers-Nièvre a une dotation de 25 000 $, et se classe donc au 5ème rang des tournois masculins organisés en France. Aussi, cette manifestation répond à plusieurs objectifs : Promouvoir le tennis dans le département Apporter une image positive de Nevers et de la Nièvre Impliquer les acteurs économiques dans notre organisation : commerces – hôtellerie – restaurants – etc. _Pour rappel : en 2019 le tennis a généré 900 nuitées, ce qui n’est pas neutre pour l’hôtellerie de Nevers et de son agglomération._ Les joueurs : Sont passés par le Tournoi International Nevers-Nièvre : Daniil MEDVEDEV, Jo-Wilfried TSONGA, Gilles SIMON, Richard GASQUET, Julien BENNETEAU, Mario ANCIC, Michaël LLODRA, Olivier ROCHUS, Edouard ROGER-VASSELIN, Stéphane ROBERT, Nicolas MAHUT, Pierre-Hugues HERBERT. [Page officielle](https://comite.fft.fr/nievre/nievre_a/cms/index_public.php?PHPSESSID=2beab8c44e7e67b0f3ca9986803ea9f7&us_action=show_note&ui_id_site=1&ui_id_doc=1021000001)

Pass sanitaire demandé. Entrée gratuite du 3/10 au 8/10. Samedi 9/10 et Dimanche 10/10 : 6€ – Pass Weekend 09/10 octobre : 10 €

Comité Nièvre Tennis 4 Route de Coulanges – 58000 ST ELOI Saint-Éloi Nièvre



