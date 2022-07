23ème soirée lyrique Aussurucq Aussurucq Catégories d’évènement: AUSSURUCQ

Pyrénées-Atlantiques

23ème soirée lyrique Aussurucq, 1 octobre 2022, Aussurucq. 23ème soirée lyrique

Eglise Aussurucq Pyrénées-Atlantiques

2022-10-01 21:00:00 – 2022-10-01 23:30:00 Aussurucq

Pyrénées-Atlantiques Aussurucq 6 artistes et l’école de musique 6 artistes et l’école de musique 6 artistes et l’école de musique Carmen

Aussurucq

dernière mise à jour : 2022-06-29 par

Détails Catégories d’évènement: AUSSURUCQ, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Aussurucq Adresse Eglise Aussurucq Pyrénées-Atlantiques Ville Aussurucq lieuville Aussurucq Departement Pyrénées-Atlantiques

Aussurucq Aussurucq Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aussurucq/

23ème soirée lyrique Aussurucq 2022-10-01 was last modified: by 23ème soirée lyrique Aussurucq Aussurucq 1 octobre 2022 Eglise Aussurucq Pyrénées-Atlantiques

Aussurucq Pyrénées-Atlantiques