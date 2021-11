Montigny-sur-Loing Montigny-sur-Loing MONTIGNY SUR LOING, Seine-et-Marne 23ème Salon du livre Montigny-sur-Loing Montigny-sur-Loing Catégories d’évènement: MONTIGNY SUR LOING

Seine-et-Marne

23ème Salon du livre Montigny-sur-Loing, 19 novembre 2021, Montigny-sur-Loing. 23ème Salon du livre Salle Georges Barrois 20-24 Rue des Hautes Bornes Montigny-sur-Loing

2021-11-19 16:30:00 – 2021-11-19 18:00:00 Salle Georges Barrois 20-24 Rue des Hautes Bornes

Montigny-sur-Loing Seine-et-Marne Montigny-sur-Loing Seine-et-Marne Île-de-France Thème : les sciences.

Exposition d’oeuvres réalisées par les élèves des écoles de Montigny.

Animations, démonstrations et concours.

Nombreux exposants : libraires, associations, bibliothèque +33 1 64 45 82 86 http://www.montignysurloing.fr/ Salle Georges Barrois 20-24 Rue des Hautes Bornes Montigny-sur-Loing

dernière mise à jour : 2021-11-13 par Communauté de Communes Moret Seine et Loing Seine et Marne Attractivité – source : Apidae TourismeSeine et Marne Attractivité – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: MONTIGNY SUR LOING, Seine-et-Marne Autres Lieu Montigny-sur-Loing Adresse Salle Georges Barrois 20-24 Rue des Hautes Bornes Ville Montigny-sur-Loing lieuville Salle Georges Barrois 20-24 Rue des Hautes Bornes Montigny-sur-Loing