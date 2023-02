23ÈME SALON DES ARTS AU CHÂTEAU DE MAUPASSANT VIHIERS Lys-Haut-Layon Catégories d’Évènement: Lys-Haut-Layon

Maine-et-Loire Les artistes qui souhaitent exposer sont inviter à télécharger les documents ci-dessous et à envoyer leur bulletin d’inscription aux coordonnées indiquées avant le 31 mars 2023.Sur les trois niveaux du monument en restauration depuis plus de 25 ans, en grande partie par les bénévoles de l’association, de nombreux artistes seront accueillis. Peintures et sculptures seront exposées dans ce cadre magnifique mis en valeur par les bénévoles de Vihiers Patrimoine.

Les subventions de la commune de Lys-Haut-Layon permettront d’offrir plusieurs prix à ces artistes tandis que l’association décernera, elle, le prix du public.

Les visiteurs qui le souhaitent pourront, pour mieux apprécier les œuvres, acquérir le catalogue de l’exposition sur lequel ils découvriront le parcours des artistes, le nom des œuvres et leur prix. L’association Vihiers Patrimoine organise pour la 23ème fois son Salon des Arts dans le château de Maupassant. vihierspatrimoine@free.fr http://vihierspatrimoine.free.fr/accueil.html VIHIERS 70 Rue Nationale Lys-Haut-Layon

