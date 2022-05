23ÈME RENCONTRE INTERNATIONALE DE FORD T

2022-06-24 13:00:00 13:00:00 – 2022-06-26 Depuis 22 ans, des passionnés organisent chaque année un rallye international qui rassemble environ 70 à 75 véhicules anciens de type FORD T. Ce sont des voitures qui ont été construites entre 1907 et 1927. Pour la première fois cet événement aura lieu en Lorraine, à VERDUN. Nous fédérons autour de cette rencontre : Suisses, Allemands, Luxembourgeois, Anglais, Hollandais, Belges. Pendant trois jours, 160 personnes vont sillonner les routes du territoire meusien pour visiter les différents hauts lieux du patrimoine. Cet itinéraire les mènera à Romagne sous Montfaucon, Douaumont et les champs de bataille, la voie sacrée et un petit tour en Argonne, ils assisterons aussi au spectacle des flammes à la lumière.Les véhicules seront exposés au public le vendredi soir à partir de 17heures, dans la cour d’honneur du centre mondial de la paix, ainsi que dans les jardins, et nous effectuerons un passage en ville, vendredi vers 16h30 et samedi vers 14heures. +33 7 86 97 46 33 http://ccpv55.e-monsite.com/ © CCPV dernière mise à jour : 2022-05-04 par

