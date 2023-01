23ème Randonnée du Thouet Parthenay, 12 février 2023, Parthenay .

23ème Randonnée du Thouet

28 Rue du Président Salvador Allende Domaine des loges Parthenay Deux-Sèvres

2023-02-12 07:30:00 – 2023-02-12 16:00:00

Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende

Parthenay

Deux-Sèvres

Activités proposées : marche dans Parthenay et ses alentours, parcours VTT et parcours VTC-Gravel

Inscriptions de 7h30 à 10h00

Casse-croûte sur les parcours et pot de l’amitié à l’arrivée.

Licenciés FFCT et autres licenciés marche : 4 €

Non licenciés : 6 €

12:30 Pot-au-feu sur réservation jusqu’au 4 février – prix 18 €

Renseignements : 06 76 80 26 66 ou 06 78 40 07 03 ou 07 86 87 18 88

dernière mise à jour : 2023-01-24 par