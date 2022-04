23ème Rallye international “Le Mont Joly” Sallanches Sallanches Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Sallanches

23ème Rallye international "Le Mont Joly" Sallanches, 15 juin 2022

2022-06-15 08:00:00 – 2022-06-15 15:30:00

Sallanches Haute-Savoie Sallanches Rassemblement de véhicules anciens. (tous les 2 ans, années paires).

Équipages, français et européen, en voiture d’avant 1950.

Exposition des véhicules le matin



Départ du rallye le 15 juin 2022 place du pré de foire et place Grenette. ydescombes@hotmail.fr +33 6 72 00 61 24 http://www.chevalmecanique.com/

