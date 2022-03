23ème Printemps du Tuba Langon Langon Catégories d’évènement: Gironde

Langon

23ème Printemps du Tuba Centre Culturel des Carmes 8 place des Carmes Langon

2022-03-12 – 2022-03-13

Langon Gironde Langon Depuis 1999, date du premier printemps à Bordeaux, le Printemps du Tuba est devenu l’incontournable rendez-vous des passionnés de notre instrument. Pendant plus de vingt ans, enfants, adultes, élèves, amateurs comme professionnels ont eu la chance de pouvoir se retrouver autour d’une programmation ambitieuse insufflée par l’équipe bénévole du Service Après Vent, association alors créée pour l’occasion par les professeurs de tuba du département.

Centre Culturel des Carmes 8 place des Carmes Langon

