23ème Forum Else Lasker-Schüler « Sanary-sur-Mer : capitale secrète de la littérature de langue allemande » 2021-10-02 – 2021-10-10 Maison Henri-Flotte 20 Quai Charles de Gaulle

Sanary-sur-Mer Var Sanary-sur-Mer Du 2 au 9 octobre 2021, Sanary accueille le 23ème Forum Else Lasker-Schüler, un évènement exceptionnel d’envergure internationale, avec comme fil conducteur « Le paradis éphémère à Sanary-sur-Mer, capitale secrète de la littérature de langue allemande ». infostourisme@sanarysurmer.com +33 4 94 74 01 04 https://www.sanary-tourisme.com/ dernière mise à jour : 2021-09-16 par Office de Tourisme de Sanary sur Mer

