23ème Fête Médiévale Mehun-sur-Yèvre Catégories d’Évènement: Cher

Mehun-sur-Yèvre

23ème Fête Médiévale, 8 juillet 2023, Mehun-sur-Yèvre . 23ème Fête Médiévale Place du Général Leclerc Mehun-sur-Yèvre Cher

2023-07-08 10:00:00 – 2023-07-09 Mehun-sur-Yèvre

Cher Au cours de ces 2 jours, échoppes, artisanat, auberge médiévale, animations, danses, déambulations musicales, spectacles et joutes équestres vous feront remonter le temps et vivre un moment exceptionnel. Entrée gratuite. Tous les 2 ans, une fête médiévale s’installe dans la prairie au pied du château. contactmehun@bourgesberrytourisme.com +33 2 48 57 35 51 com Mehun

Mehun-sur-Yèvre

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Mehun-sur-Yèvre Autres Lieu Mehun-sur-Yèvre Adresse Place du Général Leclerc Mehun-sur-Yèvre Cher Ville Mehun-sur-Yèvre Departement Cher Lieu Ville Mehun-sur-Yèvre

Mehun-sur-Yèvre Mehun-sur-Yèvre Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mehun-sur-yevre /

23ème Fête Médiévale 2023-07-08 was last modified: by 23ème Fête Médiévale Mehun-sur-Yèvre 8 juillet 2023 cher Mehun-sur-Yèvre Place du Général Leclerc Mehun-sur-Yèvre Cher

Mehun-sur-Yèvre Cher