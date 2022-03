23ème festival international de cinéma asiatique de Tours Tours, 29 mars 2022, Tours.

23ème festival international de cinéma asiatique de Tours Tours

2022-03-29 – 2022-04-05

Tours Indre-et-Loire

Eclats de mémoire comme on dit éclats d’obus : des traces, des fragments qui se sont éparpillés, encastrés dans les corps, dans les lieux, dans les souvenirs et qui refont surface avec plus ou moins de fracas. Des pans de mémoire ballottés par un fleuve (Mékong 2030) ou sauvegardés par des photographies (La Famille Asada) ; des traces traumatisantes (Way Back Home) ou simplement teintées d’une nostalgie amusante comme dans certains portraits de famille. Peut-on évoquer le travail sur la Mémoire sans citer Rithy Panh dont nous aurons, en avant-première, le dernier film: Everything Will Be Ok.

+33 2 47 20 27 00 https://www.studiocine.com/

Tours

