Quai Ouest Musiques présente L-R-21-2428/L-R-21-14533/L-R-21-14532 ce festival. Festival du bout du monde 23ème édition du 4 août 2023 au 6 août 2023 à Crozon. Le Bout du Monde est le carrefour des musiques du monde et du métissage musical à la pointe de la Bretagne. Entre grands noms de la scène internationales et découvertes, plus de 35 groupes et 450 artistes sont invités sur 3 scènes, pour jouer devant 60 000 personnes en 3 jours. La jauge est limitée afin de garder une ambiance conviviale et à taille humaine. Le Bout du Monde c'est enfin et surtout un cadre exceptionnel, à deux pas de la mer.Accès PMR : 02 98 44 93 15 (jusqu'à mi mai) // 02 98 27 00 32 (à partir de mimai)

PRAIRIE DE LANDAOUDEC CROZON Presqu’île de Crozon Finistere

Accès PMR : 02 98 44 93 15 (jusqu’à mi mai) // 02 98 27 00 32 (à partir de mimai)

