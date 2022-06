23ÈME FESTIVAL DES MÉTIERS D’ART, MÉTIERS ANCIENS & COLLECTIONS Saint-Léonard-des-Bois Saint-Léonard-des-Bois Catégories d’évènement: 72130

23ÈME FESTIVAL DES MÉTIERS D’ART, MÉTIERS ANCIENS & COLLECTIONS Saint-Léonard-des-Bois, 21 août 2022, Saint-Léonard-des-Bois. 23ÈME FESTIVAL DES MÉTIERS D’ART, MÉTIERS ANCIENS & COLLECTIONS Saint-Léonard-des-Bois

2022-08-21 – 2022-08-21

Saint-Léonard-des-Bois 72130 Saint-Léonard-des-Bois EUR 4 70 artistes et artisans d’art en démonstration, animations musicales et folkloriques !

Restauration, animation & spectacle.

Entrée : 4€ / gratuit moins de 12 ans.

