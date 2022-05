23ème Festival de Musique Ancienne & Sacrée L’Épine L'Épine Catégories d’évènement: 51460

23ème Festival de Musique Ancienne & Sacrée Basilique Notre-Dame de l'Epine Avenue du Luxembourg L'Épine

2022-05-22

L’Épine 51460 L’Épine Les temps forts du Festival : En mai : le concert d’ouverture avec l’ensemble “La Capella Itineris”, Grand-orgue et 6 vents anciens pour des musiques savantes et populaires, sacrées et séculaires des XVI et XVIIe siècles allemand et italiens. En juillet : le récital d’orgue d’Elizaveta Lobanova, née à Saint-Pétersbourg et organiste de l’église Saint-Maurice-des-Augustins à Fribourg, puis celui de Loriane Llorca, originaire du Béarn. D’autres rencontres feront vibrer la basilique jusqu’à l’automne.

Programme complet sur l’affiche. cordisetorgano@gmail.com Basilique Notre-Dame de l’Epine Avenue du Luxembourg L’Épine

