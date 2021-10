Castelnaudary Castelnaudary Aude, Castelnaudary 23EME FESTIVAL DE LA CARICATURE ET DU DESSIN DE PRESSE Castelnaudary Castelnaudary Catégories d’évènement: Aude

Castelnaudary

23EME FESTIVAL DE LA CARICATURE ET DU DESSIN DE PRESSE
2021-11-26 – 2021-12-05

2021-11-26 – 2021-12-05

23ème Festival de la Caricature et du Dessin de Presse, "Le Monde d'Après", en présence des dessinateurs le 1er week-end : Alf, Aurel, Ballouhey, Barrigue, Battì, Biz, Cristina, Decressac, Deligne, Gab, Gibo, Giemsi, Gros, Hours, Lardon, Large, Lerouge, Moine, Pichon, Sié, Sondron, Tignous, Willis from Tunis.
croquignous@gmail.com +33 4 68 23 47 30

