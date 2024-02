23ème édition du Salon du Livre Jeunesse du Bouscat La Source Le Bouscat, lundi 18 mars 2024.

23ème édition du Salon du Livre Jeunesse du Bouscat 23ème édition du Salon du Livre Jeunesse dont le thème est « Extraordinaires forêts » 18 – 23 mars La Source Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-18T09:30:00+01:00 – 2024-03-18T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T11:30:00+01:00 – 2024-03-23T19:00:00+01:00

À l’occasion du Salon du livre jeunesse, nous vous proposons de revisiter le thème de la forêt et ses déclinaisons, et de découvrir les univers des auteurs et illustrateurs invités qui font vivre, encore et toujours, par leur plume ou par leur dessin, le décor de la forêt et son mystère.

Au programme : deux journées dédiées aux rencontres scolaires et deux journées ouvertes au grand public. Dédicaces, remise de prix, ateliers, contes, expositions, spectacles seront une autre façon d’explorer la thématique de l’année, d’aiguiser l’imagination du jeune public et d’entrer dans l’univers des auteurs et des illustrateurs invités.

Détails à venir ! En attendant, pour les 3-15 ans il y a les jeux-concours, dans lesquels il faut réussir des défis en tout genre! Patience… les gagnants seront récompensés lors du salon.

La Source Place Gambetta, 33110 Le Bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 22 27 62 http://www.lasource-bouscat.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://salondulivrejeunesse-bouscat.fr/ »}]

salon du livre jeunesse le bouscat

Ville du Bouscat