2022-11-27 – 2022-11-27

La 23ème édition du cross-country de Morcourt se disputera le dimanche 27 novembre.

Départ 10h00 et 10h10 des courses jeunes gratuites et 10h30 pour le cross court et le cross long, inscriptions 3€, ouverts aux licenciés (es) et non-licenciés (es)

Départs/arrivées au niveau des serres municipales.

Inscriptions uniquement le jour de la course dans les serres municipales rue de Saint-Quentin, ravitaillement chaud à l’arrivée et récompenses pour tous et toutes.

Médailles aux jeunes coureurs et coupe aux 3 premiers et 3 premières.

Course placée sous l’égide de l’ UFOLEP

