23ème édition des Journées du Patrimoine de pays et des moulins Blangy-sur-Bresle, 26 juin 2021-26 juin 2021, Blangy-sur-Bresle.

23ème édition des Journées du Patrimoine de pays et des moulins 2021-06-26 14:00:00 – 2021-06-27 18:00:00

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Blangy-sur-Bresle

Les 26 et 27 juin se dérouleront les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 2021.

Parrainées par Jean-Pierre Pernaut – Thème 2021 : « L’arbre vie et usages »

Vous sont proposées des visites guidées du Moulin de Penthièvre, présentation de la génératrice productrice d’électricité, explications des différents pièces, rappels du passé historique du moulin, de son rôle dans l’écosystème de la rivière.

Cinq visites guidées par jours aux horaires suivants : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h

Entrée gratuite – Groupe de 6 personnes maximum

Infos : 06 69 09 80 55

+33 6 69 09 80 55 https://domainedepenthievre.fr/

