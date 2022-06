23ème édition de Cratère Surfaces, 10 juillet 2022, .

23ème édition de Cratère Surfaces

2022-07-10 – 2022-07-09

Cette 23e édition sera exceptionnelle, avec 5 créations et la venue de grandes compagnies de rue françaises et internationales !Les compagnies gardoises seront à l’honneur, avec la Cie Les Lendemains, la Cie 1 Watt, Dynamogène et Aérosculpture. Les compagnies régionales ne seront pas en reste avec le Collectif Balle Perdue, la Cie Vandaval et la Fanfare Taraf Goulamas.La nouveauté cette année, c’est de vous rendre plus que jamais acteurs du festival !La programmation sera réjouissante et festive, avec des propositions pour tous les âges et pour tous les goûts. Vous pouvez même faire partie de certains spectacles en participant à des ateliers en amont animés par les artistes.La matinée et l’après-midi du samedi 9 juillet seront marqués par une autre nouveauté : avec un évènement artistique d’envergure en journée, un lieu emblématique du Gard sera mis à l’honneur chaque année. Pour 2022, Nathan Paulin a accepté l’invitation, avec trois traversées funambules au Pont du Gard à 11h, 15h et 17h.La programmation complète est disponible ici .*Infos pratiques :- Rendez-vous du Jeudi 07 au Samedi 09 Juillet 2022- Où? : Divers lieux dans Alès, ainsi qu’au Pont du Gard- Tarifs : Manifestations gratuites- Informations complémentaires auprès du Cratère, par téléphone au 04 66 52 52 64

info@lecratere.fr +33 4 66 52 52 64

