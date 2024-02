23ème Coupe d’Europe de montgolfières D157 La Genétouze, jeudi 1 août 2024.

23ème Coupe d’Europe de montgolfières D157 La Genétouze Charente-Maritime

Venez voir la cérémonie d’ouverture et l’envol de la 23ème Coupe d’Europe de Montgolfières avec 60 pilotes et leurs équipages, dont plus de 25 pilotes étrangers, une compétition internationale homologuée par la Fédération Internationale d’Aérostation.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 18:00:00

fin : 2024-08-01

D157 Circuit de Haute-Saintonge Jean-Pierre Beltoise

La Genétouze 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@haute-saintonge.org

