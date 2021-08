Chabeuil Chabeuil Chabeuil, Drôme 23ème Challenge de la Caillette – Rugby Chabeuil Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

Drôme

23ème Challenge de la Caillette – Rugby 2021-08-28 15:15:00 15:15:00 – 2021-08-28 Stade Lagrange 170 promenade des Deux Stades
Chabeuil Drôme

Chabeuil Drôme Chabeuil EUR 5 5 A 15h15 : match triangulaire avec ECSM (XV) / SC Royans (2) / RC Romans

A 18h15 : ASACR Ampuis Rugby contre RC Le Teil (Fédérale 3)



Restauration rapide et buvette sur place. rugbyclubchabeuil@gmail.com +33 6 19 08 17 27 dernière mise à jour : 2021-08-06 par Valence Romans Tourisme

