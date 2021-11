23e Run & Bike de Brasles Brasles, 13 novembre 2021, Brasles.

23e Run & Bike de Brasles Brasles

2021-11-13 – 2021-11-14

Brasles Aisne Brasles

2 5 La Mairie de Brasles et le Triathlon club de l’Omois se mobilisent contre le Cancer.

Le week-end du 13/14 Novembre : Randonnée de nuit le samedi et Run and bike à partir de 7 ans le dimanche

– La randonnée de 8km, le samedi 13 novembre à 17h30 (5€ ou plus à votre convenance pour les adultes / 2€ pour les enfants)

– La course loisirs (à partir de 12 ans) de 6 kms à 9h45 / (16€ par équipe)

– La course sprint (à partir de 18 ans) de 14 kms à 10h30 / (26€ par équipe)

Toutes les inscriptions seront reversées à l’institut Godinot de Reims . On vous attend nombreux . Tous les renseignements sur www.tcomois.fr

tcomois@free.fr +33 6 89 76 63 73 https://www.tcomois.fr/

Triathlon Club de l’Omois

Brasles

