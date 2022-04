23e Rencontres du Cinéma Sud-Américain Marseille 1er Arrondissement, 13 juin 2021, Marseille 1er Arrondissement.

23e Rencontres du Cinéma Sud-Américain Cinéma Les Variétés 37 rue Vincent Scotto Marseille 1er Arrondissement

2021-06-13 – 2021-06-19 Cinéma Les Variétés 37 rue Vincent Scotto

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Après une année inédite, forte en émotions, en drames, en peurs mais aussi en survie, en essentiel, en générosité, “Ressentir et repenser le monde” est une nécessité. L’équipe des Rencontres du cinéma sud-américain a tenu à présenter à nouveau le festival en présentiel dans une forme réduite pour maintenir vivant le lien avec le public et vivre ensemble l’expérience unique du cinéma.



5 réalisateurs invités, 15 films en compétition (longs et courts), des prix (Jury officiel et prix du public), et six pays : Le Mexique, le Brésil, l’Argentine, la Colombie, l’Uruguay, le Venezuela au programme !

ASPAS

Ce mois de juin est l’occasion d’une escapade entre l’Amérique du Sud avec la 23e édition des Rencontres du Cinéma Sud-Américain.

