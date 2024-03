23e IMPROMPTU VOCAL printanier de MUS’E : COMEDIE MUS’ICALE Ferme de Dirk Valk Sandillon, samedi 6 avril 2024.

23e IMPROMPTU VOCAL printanier de MUS’E : COMEDIE MUS’ICALE Stage ludique pour tous les amoureux de la voix avec soirée festive. Une journée entière à déclamer, chanter, improviser et créer une comédie musicale ! Samedi 6 avril, 09h00 Ferme de Dirk Valk Réduit (étudiant, handicap, problèmes financiers) : 30 €

Adhérent : 50 € ; Non adhérent : 70 € ; Formation professionnelle : 120 € Avant le 17 mars 2024 ou Groupe (à partir de 2) : 40 € par personne adhérente ou non

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T09:00:00+02:00 – 2024-04-06T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T09:00:00+02:00 – 2024-04-06T22:30:00+02:00

Chanter est un plaisir que gratuitement l’on se donne,

pour celles et ceux qui s’y adonnent et qui souvent fredonnent,

mais aussi pour les autres, qui y prêtent une ou deux oreilles.

Essayez donc la comédie musicale, on vous le conseille…

INTERVENANTS :

4 amuseurs de l’équipe de MUS’E proposent 4 ateliers :

Isabelle Marié-Bailly, médecin phoniatre, musicothérapeute, chanteuse, formatrice (chantons sous la pluie)

médecin phoniatre, musicothérapeute, chanteuse, formatrice (chantons sous la pluie) Héloïse Varquet , psychologue, musicothérapeute, chanteuse (chantons nos émotions)

, psychologue, musicothérapeute, chanteuse (chantons nos émotions) Sylvain Guipaud , intervenant théâtre et médiation corporelle (jeux d’onomatopées)

, intervenant théâtre et médiation corporelle (jeux d’onomatopées) Michel Jouany, scénographe et comédien amateur (avec le « fou chantant »)

avec les baladins intempestifs MUS’O’Philes : Sophie (nuage sonore), Patrick (donneur de voix), Jeannine (lanceuse de mots), Martine (bulle d’air)

9 h 00 : Accueil gourmand des participants

9 h 30 : Présentation de la journée – Présentation des 4 ateliers par les 4 intervenants et des Baladins Intempestifs et leurs idées. Constitution de 4 groupes de participants (A, B, C, D)

Ateliers en créations collectives en petits groupes et en plénière.

10 h : ON COMMENCE par faire connaissance, chaque groupe avec chaque intervenant, à tour de rôle, durant 3/4 h

vers 13 h : Repas partagé tiré du sac

14 h : ON CONTINUE en master classes de faire, par tribus de 2 groupes avec 2 intervenants qui cogitent devant les 2 autres groupes et intervenants

15 h : Interlude des Baladins Intempestifs

vers 16 h 15 : Pause détente

17 h : ON ÉCHANGE, toujours en master classes avec permutation des groupes (qui peuvent se choisir un nom) et des intervenants, durant 1 h

18 h 15 : Interlude des Baladins Intempestifs

vers 19 h 30 : Buffet tartines raffiné offert par MUS’E

21 h à 22 h 30 : SOIREE SPECTACLE – ON TERMINE en APOTHÉOSE

Représentation en 2 actes de notre Comédie Musicale, par les groupes A+B, puis C+D

Scène ouverte pour instruments, chansons, poésies, textes, humour et tutti quanti…

Ferme de Dirk Valk 1261 route de Férolles 45640 Sandillon Sandillon 45640 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc1QGIZWhTGazmYsNPpuRSXFe4GwPtmxmLTATSU6fpKfpmoQ/viewform »}, {« type »: « link », « value »: « https://musicotherapie-expressions-45.s2.yapla.com/fr/event-35201/register/23eme-impromptu-vocal-comedie-musicale/35201 »}, {« type »: « email », « value »: « mus.expressions@wanadoo.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 76 02 62 44 »}] [{« link »: « https://muse45.org/23eme-impromptu-vocal-comedie-musicale/ »}, {« link »: « https://muse45.org/lassociation/lequipe-de-muse/ »}, {« link »: « https://muse45.org/wp-content/uploads/2024/02/MUSE-Impromptu-2024.pdf »}]

stage voix

23ème Impromptu Vocal printanier de MUS’E en Comédie Musicale. Stage ludique pour tous les amoureux de la voix avec soirée festive