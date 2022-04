23E FOIRE DE PRINTEMPS ET DE L’ESCARGOT, VIDE-GRENIER ET ARTISANAT Sivry-sur-Meuse Sivry-sur-Meuse Catégories d’évènement: Meuse

2022-06-05 – 2022-06-05

Sivry-sur-Meuse Meuse Sivry-sur-Meuse 23 ème foire de printemps organisée par le comité des fêtes et des loisirs de Sivry-sur-Meuse. Artisanat – Vide-grenier – dégustation d’escargots Emplacement gratuits – Réservation obligatoire auprès de la mairie La foire se déroulera rue de la Chaudoye et autour de la place du village. +33 3 29 85 80 73 Sivry-sur-Meuse

