Villeurbanne Maison du livre,de l'image et du son Métropole de Lyon, Villeurbanne 23e Fête du livre jeunesse de Villeurbanne Maison du livre,de l’image et du son Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

23e Fête du livre jeunesse de Villeurbanne Maison du livre,de l’image et du son, 1 avril 2022, Villeurbanne. 23e Fête du livre jeunesse de Villeurbanne

du vendredi 1 avril 2022 au dimanche 3 avril 2022 à Maison du livre, de l’image et du son

_« Grandir »_ ————- Des livres pour apprendre, pour oser, pour avoir moins peur, pour avoir confiance en soi, pour se situer… des livres pour Grandir, des livres qui accompagnent les enfants dans les découvertes des sentiments et de la vie seront proposés aux enfants de Villeurbanne et aux visiteurs. La littérature jeunesse est riche et pleine de possibilités. Elle permet un accompagnement éclairé dans toutes les différentes étapes de la vie de l’enfant. Qu’il s’agisse d’angoisse, de deuil, de maladie ou du quotidien discret. Le thème de l’édition 2022, le choix des invités permettront aux enfants de mieux appréhender le monde. [Magali Le Huche](https://www.facebook.com/Magali-Le-Huche-Illustrations-1775516342460747/) est l’invitée d’honneur. Elle sera accueillie quatre semaines à Villeurbanne, le temps d’une résidence avec le groupe scolaire Lazare-Goujon, mais aussi pour concevoir et mettre en scène une exposition à découvrir du 21 mars au 23 avril 2022 à la Maison du livre, de l’image et du son. Avec Magali Le Huche comme invitée d’honneur, la 23e Fête du livre jeunesse propose au public et aux scolaires de découvrir des livres, des spectacles, des rencontres et des ateliers qui font GRANDIR. Maison du livre,de l’image et du son 247 cours emile zola 69100 villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T10:00:00 2022-04-01T17:00:00;2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T19:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Villeurbanne Autres Lieu Maison du livre,de l'image et du son Adresse 247 cours emile zola 69100 villeurbanne Ville Villeurbanne lieuville Maison du livre,de l'image et du son Villeurbanne