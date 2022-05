23è festival cubain Bayamo La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

23è festival cubain Bayamo La Seyne-sur-Mer, 7 juillet 2022, La Seyne-sur-Mer. 23è festival cubain Bayamo Quai saturnin Fabre Centre Ville La Seyne-sur-Mer

2022-07-07 – 2022-07-30 Quai saturnin Fabre Centre Ville

La Seyne-sur-Mer Var Cette année, le festival aura lieu en centre-ville et sera gratuit. Une programmation 100% cubaine : musique, danse, arts plastiques. Quai saturnin Fabre Centre Ville La Seyne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse Quai saturnin Fabre Centre Ville Ville La Seyne-sur-Mer lieuville Quai saturnin Fabre Centre Ville La Seyne-sur-Mer Departement Var

La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-seyne-sur-mer/

23è festival cubain Bayamo La Seyne-sur-Mer 2022-07-07 was last modified: by 23è festival cubain Bayamo La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer 7 juillet 2022 La Seyne-sur-Mer Var

La Seyne-sur-Mer Var