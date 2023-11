Rencontres & dédicaces en vignes 239 Route de la Loubière Pertuis, 23 novembre 2023, Pertuis.

Pertuis,Vaucluse

Rencontre et dédicaces avec Nathalie Auzeméry sur le thème des Fleurs de Bach au Château Grand Callamand à Pertuis de 18h à 20h. Qu’est ce qu’une fleur de Bach et comment les fleurs peuvent nous aider à prendre en charge au mieux nos émotions..

2023-11-23 18:00:00 fin : 2023-11-23 20:00:00. .

239 Route de la Loubière CHATEAU GRAND CALLAMAND

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur



Meeting and book signing with Nathalie Auzeméry on the theme of Bach Flowers at Château Grand Callamand in Pertuis from 6pm to 8pm. What is a Bach flower and how can flowers help us to better manage our emotions?

Encuentro y firma de libros con Nathalie Auzeméry sobre el tema de las Flores de Bach en el Château Grand Callamand de Pertuis de 18:00 a 20:00 h. Qué es una flor de Bach y cómo pueden ayudarnos las flores a gestionar nuestras emociones.

Treffen und Signierstunde mit Nathalie Auzeméry zum Thema Bachblüten im Château Grand Callamand in Pertuis von 18.00 bis 20.00 Uhr. Was sind Bachblüten und wie können Blumen uns helfen, unsere Emotionen besser in den Griff zu bekommen.

