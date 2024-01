DESCENTES AUX FLAMBEAUX ET FEUX D’ARTIFICES 239 chemin de la Rayée Gérardmer, samedi 10 février 2024.

Gérardmer Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-02-10 17:30:00

fin : 2024-03-10

2 descentes aux flambeaux : la première sur la petite Mauselaine par les Piou Piou de l’ESF et la seconde sur le Tétras par les moniteurs de l’ESF. Pour terminer la soirée, feux d’artifices et vins chauds offerts. Flambeaux LED en vente à la boutique souvenir à l’intérieur du self du grand haut.Tout public

239 chemin de la Rayée Domaine de ski La Mauselaine

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



