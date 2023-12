Cet évènement est passé BALADE EN FAT BIKE ELECTRIQUE 239 chemin de la Rayée Gérardmer Catégories d’Évènement: Gérardmer

Vosges BALADE EN FAT BIKE ELECTRIQUE 239 chemin de la Rayée Gérardmer, 22 décembre 2023, Gérardmer. Gérardmer Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2023-12-22 11:00:00

fin : 2024-01-07 12:00:00 Balade en VTT à assistance électrique encadrée avec un moniteur diplômé, vélo et casque fournis..

Balade en VTT à assistance électrique encadrée avec un moniteur diplômé, vélo et casque fournis.Tout public 50 EUR.

239 chemin de la Rayée Domaine skiable La Mauselaine

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est

Mise à jour le 2023-12-21 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES Détails Catégories d’Évènement: Gérardmer, Vosges Autres Code postal 88400 Lieu 239 chemin de la Rayée Adresse 239 chemin de la Rayée Domaine skiable La Mauselaine Ville Gérardmer Departement Vosges Lieu Ville 239 chemin de la Rayée Gérardmer Latitude 48.0593484 Longitude 6.892352 latitude longitude 48.0593484;6.892352

239 chemin de la Rayée Gérardmer Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gerardmer/