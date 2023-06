UN ÉTÉ AU BORD DU LAC – CINÉ DRIVE-IN 239 chemin de la Rayée Gérardmer, 4 août 2023, Gérardmer.

Gérardmer,Vosges

Programmation : Vendredi : 19h00 – Le torrent / 21h15 – Top Gun Maverick

Samedi : 19h00 – Le livre de la jungle / 21h15 – Aline

Le son des films est diffusé sur la bande FM des autoradios.. Tout public

Samedi 2023-08-04 19:00:00 fin : 2023-08-04 . EUR.

239 chemin de la Rayée Parking de la Mauselaine

Gérardmer 88400 Vosges Grand Est



Programming: Friday: 7pm – Le torrent / 9.15pm – Top Gun Maverick

Saturday: 7:00 pm – The Jungle Book / 9:15 pm – Aline

Film sound is broadcast on the FM band of car radios.

Programa: Viernes: 19.00 h – Le torrent / 21.15 h – Top Gun Maverick

Sábado: 19.00 h – El libro de la selva / 21.15 h – Aline

El sonido de las películas se emite en la banda FM de las radios de los coches.

Programmierung: Freitag: 19:00 Uhr – Le torrent / 21:15 Uhr – Top Gun Maverick

Samstag: 19:00 Uhr – Das Dschungelbuch / 21:15 Uhr – Aline

Der Ton der Filme wird über das FM-Band der Autoradios ausgestrahlt.

