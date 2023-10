FLAVIEN BERGER 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans, 24 janvier 2024, Le Mans.

Le Mans,Sarthe

Flavien Berger surprend et interpelle pour finalement nous charmer. En jouant avec les mots pour créer des histoires d’amour, en testant des sons tourbillonnants, le compositeur autodidacte s’est fait rapidement un nom en apportant un vent de fraicheur à la scène française..

2024-01-24 fin : 2024-01-24 . EUR.

239 Avenue Rhin et Danube Les Saulnières

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire



Flavien Berger surprises, challenges and ultimately charms us. Playing with words to create love stories, testing swirling sounds, the self-taught composer has quickly made a name for himself, bringing a breath of fresh air to the French scene.

Flavien Berger nos sorprende, nos desafía y, al final, nos encanta. Jugando con las palabras para crear historias de amor, experimentando con sonidos arremolinados, este compositor autodidacta se ha hecho rápidamente un nombre, aportando un soplo de aire fresco a la escena musical francesa.

Flavien Berger überrascht und fordert heraus, um uns schließlich zu verzaubern. Indem er mit Worten spielt, um Liebesgeschichten zu erschaffen, und wirbelnde Klänge ausprobiert, hat sich der autodidaktische Komponist schnell einen Namen gemacht und bringt frischen Wind in die französische Musikszene.

