FÊTE DE LA LAVANDE 238 Route de Souilhanels Castelnaudary, 12 août 2023, Castelnaudary.

Castelnaudary,Aude

Une Distillation artisanale en direct, de la Musique Live, un Food Truck Guinguette. Enjaillez-vous !

Rendez-vous à 17h pétante devant l’alambic pour découvrir les secrets de la production d’huile essentielle de Lavande. Durée 1h.

La caravane bleue du Food truck Bel Air vous propose des boissons, des glaces et une restauration haute en couleur dans notre espace guinguette!

Au menu L’Assiette Bollywood : Dahl de lentilles corail accompagné de riz basmati et de sa Chachumbar (salade crudité à l’indienne).

Concert Aguacana. C’est une fusion Funcky aux notes suaves de Reggae Samba Bossa et une Diva aux accents lusophones.

Tarifs :

Repas (inclus Disti et Concert) 15€

Disti et/ou Concert : 5 €

Réservation repas fortement conseillée.

Et même en cas de pluie, c’est permis !.

2023-08-12 17:00:00 fin : 2023-08-12 . EUR.

238 Route de Souilhanels

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie



Live artisanal distillation, live music and a Guinguette food truck. Enjoy!

Meet at 5pm sharp in front of the still to discover the secrets of Lavender essential oil production. Duration: 1 hour.

The blue caravan of the Bel Air food truck offers drinks, ice creams and colorful catering in our guinguette area!

L’Assiette Bollywood menu: Coral lentil dahl with basmati rice and Chachumbar (Indian-style raw salad).

Aguacana concert. A funcky fusion of smooth Reggae Samba Bossa and a Lusophone Diva.

Price :

Meal (including Disti and Concert) 15?

Disti and/or Concert: 5?

Meal reservations strongly recommended.

And even in case of rain, it’s allowed!

Destilación artesanal en directo, música en vivo y un camión de comida Guinguette. ¡Emborráchate!

Quedamos a las 17:00 en punto delante del alambique para descubrir los secretos de la producción de aceite esencial de lavanda. Duración: 1 hora.

La caravana azul del food truck Bel Air ofrece bebidas, helados y comida colorida en nuestra zona de guinguettes

En el menú L’Assiette Bollywood: dahl de lentejas coral con arroz basmati y chachumbar (ensalada cruda al estilo indio).

Concierto Aguacana. Una fusión funky de suaves notas de Reggae Samba Bossa y una Diva con acentos portugueses.

Precio :

Comida (incluye Disti y Concierto) 15?

Disti y/o Concierto: 5?

Le recomendamos encarecidamente que reserve su comida con antelación.

Y aunque esté lloviendo, ¡está permitido!

Eine handwerkliche Live-Destillation, Live-Musik, ein Food Truck Guinguette. Berauschen Sie sich!

Treffen Sie sich um Punkt 17 Uhr vor dem Destillierapparat, um die Geheimnisse der Herstellung von ätherischem Lavendelöl zu entdecken. Dauer: 1 Stunde.

Der blaue Wohnwagen des Foodtrucks Bel Air bietet Ihnen Getränke, Eis und farbenfrohe Speisen in unserem Guinguette-Bereich

Auf dem Menüplan steht der Bollywood-Teller: Korallenlinsen-Dahl mit Basmatireis und Chachumbar (indischer Rohkostsalat).

Konzert von Aguacana. Eine Funcky-Fusion mit süßen Reggae-Samba-Bossa-Noten und einer Diva mit lusophonen Akzenten.

Preise:

Essen (inkl. Disti und Konzert) 15?

Disti und/oder Konzert: 5 ?

Eine Reservierung für das Essen wird dringend empfohlen.

Auch bei Regen ist es erlaubt!

