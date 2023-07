FÊTE DE LA VERVEINE 238 Route de Souilhanels Castelnaudary, 15 juillet 2023, Castelnaudary.

Castelnaudary,Aude

Rendez-vous à la distillerie Bel Air pour une nouvelle édition de la fête de la Verveine.

L’occasion de célébrer tous ensemble le début de l’été et de partager avec vous les secrets de la production d’huile essentielle de Verveine.

Au programme retrouvez :

– une distillation artisanale en directe face à l’alambic

– un foodtruck Bel Air pour vous régaler avec des boissons artisanales et des assiettes de rougail veggy

– un set électrisé par DJ Jean-Michel Sature, adepte de la face B, que des pépites sonores!

Réservez vite votre place.

15€ : Repas (inclus distillerie et concert)

5€ : (distillerie et/ou concert)

Et même en cas de pluie c’est permis !.

2023-07-15 17:00:00 fin : 2023-07-15 . EUR.

238 Route de Souilhanels

Castelnaudary 11400 Aude Occitanie



Join us at the Bel Air distillery for another edition of the Verbena Festival.

An opportunity to celebrate the start of summer together, and to share with you the secrets of verbena essential oil production.

On the program: :

– artisanal distillation in front of the still

– a Bel Air foodtruck to treat you to traditional drinks and veggie rougail platters

– an electrifying set by DJ Jean-Michel Sature, a B-side aficionado of nuggets of sound!

Reserve your place now.

15? meal (including distillery and concert)

5? (distillery and/or concert)

And even if it rains, it’s allowed!

Únase a nosotros en la destilería de Bel Air para asistir a otra edición del Festival de la Verbena.

Es una oportunidad para celebrar juntos el comienzo del verano y compartir con usted los secretos de la producción de aceite esencial de verbena.

El programa incluye

– destilación tradicional frente al alambique

– un foodtruck de Bel Air que servirá bebidas caseras y platos vegetarianos de rougail

– un set electrizante a cargo del DJ Jean-Michel Sature, aficionado a las caras B, ¡con un montón de pepitas sonoras!

Reserva ya tu plaza.

15? comida (incluye destilería y concierto)

5? (destilería y/o concierto)

Y aunque llueva, ¡está permitido!

Treffen Sie sich in der Destillerie Bel Air zu einer neuen Ausgabe des Eisenkrautfestes.

Die Gelegenheit, gemeinsam den Sommeranfang zu feiern und die Geheimnisse der Herstellung von ätherischem Eisenkrautöl mit Ihnen zu teilen.

Auf dem Programm stehen :

– eine handwerkliche Destillation direkt vor dem Destillierapparat

– ein Bel Air Foodtruck, der Sie mit handwerklich hergestellten Getränken und veganen Rougail-Tellern verwöhnt

– dJ Jean-Michel Sature, ein Liebhaber der B-Seite, legt ein elektrisierendes Set auf, das nur aus klanglichen Nuggets besteht!

Reservieren Sie sich schnell einen Platz.

15? mahlzeit (inkl. Brennerei und Konzert)

5? (Brennerei und/oder Konzert)

Auch bei Regen ist es erlaubt!

Mise à jour le 2023-07-11 par A.D.T. de l’Aude / OT – Castelnaudary Lauragais Audois