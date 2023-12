Dinosaures: Aubagne accueille le Musée Éphémère® 238 avenue des Paluds Aubagne, 3 février 2024, Aubagne.

Aubagne Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 10:00:00

fin : 2024-02-04 18:00:00

La plus grande exposition d’Europe consacrée aux dinosaures arrive enfin dans votre ville avec ses 100 créatures en taille réelle !.

La plus grande exposition d’Europe consacrée aux dinosaures arrive enfin dans votre ville avec ses 100 créatures en taille réelle !Familles

Le Musée Éphémère® arrive dans votre ville !



Dans une ambiance totalement immersive, venez à la rencontre des géants de la Préhistoire : Plus de 100 créatures vous donnent rendez-vous pour un véritable voyage de plus de 70 millions d’années dans le temps.



Le Musée Éphémère® est une marque déposée, à ne confondre avec aucune autre exposition de dinosaures.

EUR.

238 avenue des Paluds Centre des Congrès Agora

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-26 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile