Atelier Famille : la basse-cour en argile 2378 Route d’Hagetmau Samadet, 26 juillet 2023, Samadet.

Samadet,Landes

LA BASSE-COUR EN ARGILE

Certaines assiettes, sorties des fours de la Manufacture de faïence de Samadet, ont été décorées de poules et de coqs.

Et si vous veniez créer, en famille, votre poulette ou votre coq en argile?

A partir de 6 ans – 15 places.

2023-07-26 fin : 2023-07-26 16:15:00. .

2378 Route d’Hagetmau Musée départemental de la faïence

Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



THE CLAY FARMYARD

Some of the plates produced by the Samadet earthenware factory have been decorated with hens and roosters.

Why not come along as a family and create your own clay chick or rooster?

Ages 6 and up – 15 places

EL CORRAL EN BARRO

Algunos de los platos de la fábrica de loza Samadet han sido decorados con gallinas y gallos.

¿Por qué no vienes en familia y creas tu propio pollito o gallo de barro?

A partir de 6 años – 15 plazas

DER HÜHNERHOF AUS TON

Einige Teller aus den Öfen der Fayence-Manufaktur in Samadet wurden mit Hühnern und Hähnen verziert.

Wie wäre es, wenn Sie mit Ihrer Familie Ihre eigene Henne oder Ihren eigenen Hahn aus Ton herstellen würden?

Ab 6 Jahren – 15 Plätze

