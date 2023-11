ATELIER DE POTERIE POUR LES ADULTES 2362, Route du Moulin de Baugé Vernoil-le-Fourrier, 27 janvier 2024, Vernoil-le-Fourrier.

Vernoil-le-Fourrier,Maine-et-Loire

Découverte ou approfondissement des techniques du travail de la terre..

2024-01-27 fin : 2024-01-27 12:30:00. .

2362, Route du Moulin de Baugé La Chatterie

Vernoil-le-Fourrier 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Discover or deepen your knowledge of earthworking techniques.

Descubra o profundice sus conocimientos sobre técnicas de movimiento de tierras.

Entdeckung oder Vertiefung der Techniken der Bodenbearbeitung.

Mise à jour le 2023-11-08 par eSPRIT Pays de la Loire