ATELIER DE POTERIE POUR LES ENFANTS 2362, Route du Moulin de Baugé Vernoil-le-Fourrier, 13 novembre 2023, Vernoil-le-Fourrier.

Vernoil-le-Fourrier,Maine-et-Loire

Les enfants réalisent un objet utile ou décoratif suivant leurs idées à partir de différentes techniques (modelage, travail à la plaque ou colombin). Objet ensuite séché et émaillé après cuissons (couleur au choix). Les enfants peuvent venir le récupérer..

2023-11-13 fin : 2023-11-13 17:00:00. EUR.

2362, Route du Moulin de Baugé La Chatterie

Vernoil-le-Fourrier 49390 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The children create a useful or decorative object according to their ideas using different techniques (modeling, plate work or pellet work). The object is then dried and glazed after firing (choice of color). The children can come and pick it up.

Los niños crean un objeto útil o decorativo según sus propias ideas, utilizando diversas técnicas (modelado, trabajo con plancha o bolita). El objeto se seca y se esmalta después de la cocción (color a elegir). Los niños pueden venir a recogerlo.

Die Kinder stellen einen nützlichen oder dekorativen Gegenstand nach ihren Ideen mithilfe verschiedener Techniken her (Modellieren, Arbeiten mit der Platte oder dem Koloss). Das Objekt wird anschließend getrocknet und nach dem Brennen glasiert (Farbe nach Wahl). Die Kinder können es abholen.

