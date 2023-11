Atelier – soin par les plantes 236 Rte de la Tuilière Montignac-Lascaux, 25 novembre 2023, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

Atelier de fabrication d’un déodorant crème et d’une pâte de dentifrice à base de produits 100% naturels. Au café brocante Pimprenelle & Barbichette. Inscription par SMS ou messenger. Avec M’zelle Nenuph.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 16:30:00. .

236 Rte de la Tuilière

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Workshop to make cream deodorant and toothpaste using 100% natural products. At café brocante Pimprenelle & Barbichette. Register by SMS or messenger. With M’zelle Nenuph

Taller de elaboración de crema desodorante y dentífrico con productos 100% naturales. En el café brocante Pimprenelle & Barbichette. Inscripción por SMS o messenger. Con M’zelle Nenuph

Workshop zur Herstellung einer Deodorantcreme und einer Zahnpasta aus 100% natürlichen Produkten. Im Café Brocante Pimprenelle & Barbichette. Anmeldung per SMS oder Messenger. Mit M’zelle Nenuph

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère